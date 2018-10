Formula 1, Hamilton: «Ferrari reagirà, bisogna alzare asticella»

«Questo è un weekend come un altro, vogliamo vincere e fare le stesse cose che facciamo sempre. Occorre ripetere le prestazioni delle ultime gare. Senza pensare ad altre cose». Così il pilota della Mercedes Lewis Hamilton nella conferenza stampa in vista del Gp degli Stati Uniti ad Austin, in Texas. Ad un passo dalla conquista del quinto titolo mondiale, forte di 67 punti di vantaggio su Sebastian Vettel, il britannico si aspetta comunque «che la Ferrari reagisca forte in questo weekend, noi dobbiamo alzare l'asticella». «Io non so cosa sia cambiato durante la stagione, so solo che nel corso dell'anno do il meglio di me nella seconda parte - ha aggiunto Hamilton -. Io in questo fine settimana voglio e devo continuare a fare del mio meglio. Domani è prevista pioggia, quindi dobbiamo preparare al meglio la macchina per le qualifiche».



© RIPRODUZIONE RISERVATA