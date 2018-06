Gp Canada, Whiting: «Bandiera a scacchi in anticipo? Errore da non ripetere più»

«È stato spiacevole ma si è trattato di un semplice errore di comunicazione. Per fortuna non c'è stato un danno reale, perché quello che è successo non ha influenzato il risultato della gara. Dobbiamo però evitare che si possa ripetere in futuro». È imbarazzato, il direttore di corsa Charlie Whiting, nel commentare quanto accaduto ieri nel finale del Gp del Canada, quando la modella Winnie Harlow ha sventolato la bandiera a scacchi con un giro d'anticipo, creando confusione tra i piloti e i team, subito invitati a completare comunque i 70 giri previsti. Il caso ha voluto che l'errore sia stato ininfluente ma il caso di »cattiva comunicazione«, come ha spiegato Whiting, non si dovrà ripetere. «La bandiera a scacchi è stata data con un giro d'anticipo a causa di un errore di comunicazione con lo starter, colui che apre e chiude le gare - ha proseguito -. Pensava che fosse l'ultimo giro, ha chiesto al race control e glielo hanno confermato. Le persone che non lavorano a tempo pieno in F1 possono essere un pò confuse».

