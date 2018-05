Barcellona, Vettel: «Domani dovremo essere più forti»

di Redazione Sport

«Speriamo che sia come a Baku dove sono riuscito ad estrarre il massimo dalla mia vettura quando è stato il momento di farlo. Oggi si scivolava parecchio e c'era vento; è stata una giornata particolare. Possiamo ancora lavorare sulla vettura e domani dovremmo essere più forti». Il pilota della Ferrari Sebastian Vettel commenta così il suo quarto posto nella prima giornata di prove libere del Gp di Spagna. «Tutte le novità portate sulla macchina sembrano andare bene e questo è importante -aggiunge il 30enne tedesco-. Penso che la differenza più grande la facciano le gomme, che sembrano essere diverse. E non credo siano migliori di prima. Per quanto riguarda le modifiche agli specchietti retrovisori, niente di particolare: prima era difficile per noi vedere le vetture dietro. Ora gli specchi sono meglio posizionati e si riesce a vedere di più sotto l'ala posteriore. In questa fase del weekend, se hai fiducia nella tua macchina, non c'è motivo di provare ad andare oltre il limite».

