Passione calcio: il tifoso è diffidato e non può entrare allo stadio, ma guarda la partita su una gru

Diffidati con noi. Quello che è uno dei cori più popolari in tutte le curve dei tifosi di vari sport è stato preso piuttosto alla lettere da un tifoso che, a causa di un provvedimento interdittivo che gli proibiva l'accesso allo stadio, ha escogitato un bizzarro stratagemma per non perdersi la partita e restare vicino alla propria squadra: noleggiare una gru, piazzarla nei pressi dello stadio e seguire il match a poca distanza dagli altri tifosi. È accaduto in Turchia, in un match del campionato cadetto.



L'uomo, grande tifoso del Denizlispor, non voleva perdersi per niente al mondo una sfida cruciale come quella contro il fanalino di coda, il Gaziantepspor. Per questo motivo ha noleggiato la gru e si è issato fin sopra la tribuna occupata dagli altri tifosi neroverdi, dominando lo stadio e piazzando anche una bandiera coi colori sociali del club. La sfida è terminata 5-0 per il Denizlispor, che ha conquistato così tre punti fondamentali in chiave salvezza ad una giornata dalla fine del campionato.





