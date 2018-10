Ladri in casa di David e Victoria Beckham, l'ex Spice Girls furiosa col marito

Sempre più aria di crisi tra David Beckham e sua moglie Victoria. Se l'ex 'Spice', fino a pochi giorni fa, era furiosa col marito per alcune dichiarazioni poco piacevoli sul loro matrimonio, ora la donna è letteralmente inviperita dopo che alcuni ladri si sono introdotti nella loro casa di Cotswolds. I motivi principali della rabbia di Victoria Adams in Beckham sono due: ecco quali.



Il primo riguarda quanto fatto da David Beckham dopo il furto in casa, avvenuto mentre la famiglia si trovava in vacanza. L'ex calciatore, infatti, ha inviato le registrazioni delle telecamere a circuito chiuso della casa, che hanno immortalato i ladri che tentavano, senza grande fortuna, di introdursi nell'abitazione e fare razzia dei tesori all'interno. Victoria non ha gradito affatto la diffusione di quelle immagini, che mostrano diversi punti, anche nascosti rispetto a chi la osserva dall'interno, della casa: per la moglie di David Beckham, si è trattato di un vero e proprio autogol sul fronte della privacy.



Il secondo motivo della furia di Victoria è invece spiegato dal Telegraph e riguarda una vera e propria beffa dell'assicurazione: la compagnia si rifiuta di rimborsare i danni, seppur modesti, commessi dai ladri. Il motivo è semplice: mostrando di essere in vacanza dall'altra parte del mondo, i Beckham avrebbero favorito un semplice blitz dei malintenzionati nella loro casa. Un principio, questo, che potrebbe diventare giurisprudenza e riguardare anche i cittadini comuni, meno comuni e facoltosi di una delle famiglie più amate di tutto il mondo.

