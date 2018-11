Unipomezia, Grossi: «Mi trovo in una grande società»

Da pochi giorni, precisamente dallo scorso venerdì, è ufficialmente iniziato il percorso di Alessandro Grossi sulla panchina dell'Unipomezia, squadra che milita nel campionato di Eccellenza, girone A, dopo che la società ha deciso di rescindere il contratto a Baiocco. Il nuovo tecnico rossoblù ha un curriculum di primissima fascia e nella sua carriera ha sempre raggiunto traguardi importanti. Grossi ha avuto modo di confrontarsi con il gruppo svolgendo anche un'amichevole in famiglia con l'Under 19, approcciando alla prestigiosa panchina con il giusto entusiasmo: «Questa è una grandissima società - afferma Grossi - Disputiamo un campionato di Eccellenza ma qui il contesto è nettamente superiore, in passato ho avuto esperienze anche in Serie C ma in ambienti decisamente diversi. Nulla a che vedere con un club che ha queste possibilità e queste ambizioni. Insomma, qui ci sono tutti i prerequisiti e le carte in regola per poter lavorare nel migliore dei modi. In questi primi giorni ho iniziato a conoscere il gruppo e devo dire che i ragazzi mi hanno fatto una buona impressione, tecnicamente la squadra mi sembra molto competitiva ed ora non ci resta che lavorare».

