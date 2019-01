Pomezia, Gamboni: «Bravi a indirizzare la gara»

Tommaso Gamboni, autentico deus ex machina del Pomezia: l'esterno rossoblù è stato protagonista di una prestazione sui generis, tanta quantità e qualità, su un campo ai limiti della praticabilità a Latina Scalo nelal vittoria della sua squadra in trasferta. Il calciatore ha prima realizzato il calcio di rigore del vantaggio e poi è stato un vero e proprio assist-man sui gol di Fabio Fusaroli e di Andrea Bizzaglia. «Quando abbiamo visto le condizioni del terreno di gioco, non nascondo che abbiamo avuto un po’ di timore perché esisteva il rischio concreto di farsi male – esordisce il numero 7 del Pomezia – L’arbitro ha però ritenuto che si potesse giocare e per fortuna è andata bene. Bravi noi ad indirizzare la gara già nel primo tempo e poi ad arrotondare il punteggio nella ripresa».

