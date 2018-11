Ostiamare travolgente, 6-1 contro l'Anzio grazie ad uno straordinario De Iulis

Torna subito a vincere l’Ostiamare, e lo fa infliggendo una roboante sconfitta per 6-1 all’Anzio. che orfana del tecnico Pisano e con Gaetano Greco in panchina non è riuscita ad arginare l’attaccodei padroni di casa. Un risultato che non ammette repliche anche se l’andamento del primo tempo aveva fatto ben sperare gli ospiti in grado di riuscire a terminare la frazione sotto di un solo gol e avendo prodotto anche qualche azione offensiva. padroni di casa che passano in vantaggio dopo appena 9 minuti con Bertoldi che conquista un calcio di rigore con una serpentina delle sue e De Iulis batte Bartolelli dal dischetto. La ripresa si svolge intorno a tutt'altro canovaccio, con Attili che dopo appena 2' firma il raddoppio con una spettacolare conclusione in acrobazia. L'Anzio non ha neanche il tempo di riorganizzarsi che Scaccia, al suo esordio da titolare in maglia biancoviola, firma il tris finalizzando da due passi una bella iniziativa di Cabella. L'Anzio ha un sussulto d'orgoglio e accorcia con Visone, ma due giri di lancette dopo De Iulis ristabilisce i tre gol di distanza su punizione. Il rosso a Parisi nell'occasione lascia scorrere i titoli di coda anzitempo, con l'Ostiamare che nel finale trova anche la quinta e la sesta rete: tripletta per De Iulis e bella conclusione a giro di Bellini per il definitivo 6-1

© RIPRODUZIONE RISERVATA