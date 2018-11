Grande attesa in casa Monterosi: sarà sfida d'alta classifica quella contro il Lanusei

Aria di viglia e di big match in casa Monterosi Fc che domani pomeriggio è pronta a ricevere il Lanusei per il match che vale la dodicesima giornata di campionato. Al Martoni, ore 14.30, si sfidano la seconda e la terza della classifica coi sardi, grande sorpresa di questa prima parte di stagione, che inseguono i biancorossi ad un punto. Dopo l’importantissimo successo di sabato a Fregene contro l’Sff Atletico, il Monterosi non vuole cali di concentrazione. Battere un altro avversario diretto sarebbe l’ennesima iniezione di fiducia ad un gruppo che ha bisogno di crescere: “Quello di Fregene è stato un passaggio importante ma non dobbiamo abbassare la soglia dell’attenzione proprio ora – afferma il ds Emiliano Donninelli – Il Lanusei sta viaggiando sulle ali dell’entusiasmo dopo i risultati di questo avvio. Se sono arrivati a questo punto un motivo c’è. Dobbiamo stare attenti perché la partita è piena di insidie”. I precedenti tra le due squadre al Martoni sorridono ai padroni di casa: 2-0 con reti di Pippi e Fanasca nella stagione 2015-2016 e 3-0 lo scorso anno con gol di Pippi, Morbidelli e Manoni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA