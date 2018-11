Centra e Golletti: doppio colpo in casa Tor Pignattara

Attivo come pochi altri club sia in ambito societario che sul mercato il Tor Pignattara fa sapere di aver offerto il ruolo di direttore sportivo ad Emanuele Centra, che pochi giorni fa era andato via dal Tor di Quinto sbattendo la porta. Centra ha accettato la proposta, dicendosi "pronto a portare le proprie qualità e la propria esperienza al servizio della società, con l'obiettivo di arrivare sempre più in alto". Centra che ha già dato il via anche al mercato della sua nuova società ingaggiando il portiere svincolato Stefano Golletti reduce da un infortunio ma prossimo al rientro in campo. Ed è già al lavoro per integrare alla rosa altri giocatori di livello

