Beffa Lupa Roma, il Latina trova il pareggio

Pareggio senza gloria per il Latina che rimedia alla rete subita da Tocci al 30esimo del primo tempo e torna a casa dalla trasferta di Rocca Priora con un punto in più in classifica. Risultato che non cambia molto la classifica delle due formazioni soprattutto per quella del team di Marco Amelia che viene staccato in classifica dalla Torres, vincente a sorpresa a Cassino. Il primo tempo si chiude con la squadra di casa in vantaggio. Bella ripartenza della Lupa Roma con Cacciotti che dalla fascia crossa in area per il colpo di testa vincente di Tocci. Nel secondo tempo arriva il pareggio del Latina. Angolo di Casimirri, Atiagli tocca il pallone per Tinti che offre la sponda a Ranellucci che di testa mette dentro il pallone del definitivo 1-1.

© RIPRODUZIONE RISERVATA