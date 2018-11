Avellino, Graziani: «C'è solo da lavorare»

Nella dodicesima giornata del campionato di Serie D, girone G, l'Avellino ha ceduto il passo in casa dell'Aprilia Racing per 2-1. Il tecnico biancoverde Archimede Graziani analizza la terza sconfitta dei suoi nel torneo: «Paghiamo alcuni errori individuali: nel secondo tempo abbiamo provato a riaprire la gara ma portiamo a casa un altro risultato negativo, in questo momento c'è solo da stare zitti e da lavorare. Non è una questione di piano gara o meno, di fatto paghiamo l'inesperienza di molti ragazzi in un campionato complesso come questo. Essendo alle prime armi, alcuni di loro non riescono a soddisfare determinate richieste. Posso e devo usare questi giocatori, l'esperienza non posso fargliela acquisire in una notte: dobbiamo solo lavorare e vedere chi sarà pronto».

