Atletico Montecomparti, Tulletti: «Il nostro organico ha un grande potenziale»

Il 2019 non è iniziato sotto i migliori auspici per l'Atletico Montecompatri. La banda di Nardi nel nuovo anno al momento non ha ancora segnato in tre gare consecutive. Dopo il doppio k.o. esterno con Virtus Torvajanica e Navy Juniors, la squadra castellana ha pareggiato 0-0 contro la Nuova Carchitti. «Dopo Natale questa squadra ha perso lo smalto che aveva avuto in precedenza e che le aveva permesso di vincere quattro partite e pareggiarne una – spiega capitan Armando Tulletti – Sinceramente non mi so spiegare il motivo di questa improvvisa frenata perché ritengo questo organico attrezzato per i primi posti della classifica. Un discorso simile posso farlo per ciò che concerne la fase realizzativa: vedo i miei compagni d’attacco allenarsi durante la settimana e hanno sicuramente colpi importante, ma evidentemente il resto della squadra non li mette nelle giuste condizioni per incidere e loro magari sono un po’ “timidi” sotto porta nelle partite ufficiali».

