Ancora Gujci. Il neo acquisto decide la sfida con il Lanusei regalando al Monterosi il primo posto in classifica generale

E’ sfida d’alta quota al Martoni dove nella gara tra la seconda e la terza in classifica è il Monterosi ad avere la meglio sul Lanusei. Squadra di casa che recupera in extremis Frasca, e lancia dal primo minuto il neo arrivato Gujci dopo il gol di Fregene, mentre negli ospiti solo uno dei tre ex in campo, Nannini. Monterosi che si vede annullare per ben due volte la rete del vantaggio nella prima frazione per due posizioni di fuorigioco degli attaccanti di casa. Non è da meno il Lanusei che vede annullarsi lei stavolta un gol per fuorigioco al 21esimo del primo tempo. La ripresa ricomincia ancora con un dubbio episodio arbitrale. Sull’azione di Gabbianelli viene atterrato in area. La palla scivola a Mastrantonio la cui conclusione viene neutralizzata dall’estremo difensore del Lanusei. Il vantaggio del Monterosi arriva appena un minuto dopo ed ancora l’italo albanese Ador Gjuci, già decisivo al debutto tre giorni fa a Fregene, il quale con un sinistro fulminante brucia La Gorga e fa 1-0. Nei cinque minuti di recupero il Lanusei prova l’assedio ma l’area di rigore è terra di Valerio Frasca. Il Monterosi porta a casa il settimo risultato utile consecutivo che vale la vetta della classifica con 26 punti al pari del Trastevere.

