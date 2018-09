Virus sospetto, poi la conferma: «È meningite». Calciatore ricoverato

Il sollievo dopo la grande paura: c'era stata molta preoccupazione, nel calcio argentino, per Jonatan Schunke, 31enne difensore centrale colpito da meningite. L'immediato ricovero, però, ha fatto sì che il calciatore potesse essere considerato fuori pericolo.



A darne notizia è il quotidiano sportivo argentino Olé. Jonatan Schunke, che milita nell'Estudiantes de La Plata, era stato costretto a dare forfait nell'ultima partita della sua squadra contro il Defensa y Justicia dopo aver accusato quello che inizialmente sembrava essere un violento attacco influenzale, con febbre alta e un fortissimo mal di testa.



L'Estudiantes, in un comunicato ufficiale diramato anche sui social, ha confermato che si tratta di «meningite causata dal virus varicella-zoster, ma senza sfoghi cutanei». Per questo motivo, è stato reso noto che il calciatore è stato subito ricoverato e sottoposto alle prime cure. Le condizioni, al momento, sono stabili e non destano più preoccupazione. Al momento, i medici del club fanno sapere che Jonathan Schunke non potrà tornare ad allenarsi prima di 15 giorni.



⚽🚑 Parte Médico: Jonatan Schunke fue internado en el día de ayer por una cuadro gripal con intensa cefalea. En la jornada de hoy, sin cefaleas, asintomático, permanece internado en el Instituto Médico Platense. Se esperan resultados de laboratorio y evolución para decidir alta pic.twitter.com/XP1xEnjmLa — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) 23 settembre 2018

