Marco Verratti fermato dalla polizia: troppo alcol alla guida dopo una serata con amici

Marco Verratti è stato fermato nella notte tra martedì a mercoledì dalla polizia francese che gli ha riscontrato un livello di alcol nel sangue al di sopra della norma. Lo riporta "L'Equipe".



Secondo il quotidiano, Verratti è stato fermato alle 3 del mattino sulla circonvallazione nel 13/o arrondissement di Parigi e il test ha trovato un livello di alcol nel sangue di 0,49 mg/l, oltre lo standard consentito (0,25 mg/l). Verratti è stato per alcune ore in cella prima di essere rilasciato. Rischia un lungo stop per la patente. Il giocatore della Nazionale aveva trascorso la serata con un gruppo di amici.

