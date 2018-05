Sfogo Buffon dopo la sconfitta contro il Real, l'Uefa apre due procedimenti

La Uefa ha aperto due procedimenti disciplinari nei confronti del portiere e capitano della Juventus, Gigi Buffon, in merito a quanto accaduto durante e nel post partita del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid. Il primo riguarda il cartellino rosso per proteste deciso dall'arbitro Oliver in occasione del rigore concesso ai blancos, il secondo per la violazione dei principi generali di condotta.



LEGGI ANCHE



La commissione disciplinare della Federcalcio europea discuterà il caso il prossimo 31 maggio.







© RIPRODUZIONE RISERVATA