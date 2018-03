Udinese-Sassuolo 1-1 La diretta Fofana pareggia subito

L'Udinese, reduce dalla sconfitta in casa della Juventus ed in grave crisi di gioco e di risultati, apre la 30esima giornata di Serie A ospitando nell'anticipo delle ore 18 del sabato il Sassuolo, precipitato pericolosamente in classifica ed ora invischiato in pieno nella lotta per non retrocedere, dopo aver fallito la possibilità di allungare in graduatoria sulle posizioni di coda pareggiando domenica scorsa in casa con la SPAL.



SEGUI LA DIRETTA



Udinese e Sassuolo hanno giocato 4 volte in Friuli nella storia della Serie A ed il bilancio sorride agli emiliani, che hanno vinto in 2 precedenti a fronte di un pareggio e di una sconfitta. Nello scorso campionato fu una doppietta di Defrel a regalare i 3 punti ai neroverdi nella sfida giocata ad Udine, in rimonta dopo il gol iniziale di Fofana per i padroni di casa.



UDINESE (3-5-2): Bizzarri; Samir, Danilo, Larsen; Adnan, Jankto, Behrami, Fofana, Widmer; De Paul, Maxi Lopez



SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Goldaniga, Acerbi, Dell’Orco; Lirola, Mazzitelli, Sensi, Missiroli, Adjapong; Politano, Babacar

© RIPRODUZIONE RISERVATA