Udinese-Juventus 0-2 La Diretta Vantaggio di Bentancur, raddoppio di Cristiano Ronaldo

Udinese e Juventus si sfidano alla Dacia Arena di Udine nella partita delle ore 18 di questo sabato di campionato; i friulani vengono dalla brutta sconfitta di Bologna subita in rimonta dopo essere passati in vantaggio, mentre i campioni d'Italia in carica finora non hanno saputo far altro che vincere nelle prime 7 partite di Serie A fin qui giocate, l'ultima delle quali sabato scorso a Torino contro il Napoli.



LE FORMAZIONI:

UDINESE: Scuffet, Larsen, Troost-Ekong, Nuytinck, Samir, Behrami, Barak, Fofana, Mandragora, De Paul, Lasagna

JUVENTUS: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo

