Torino-Roma Risultato 0-0 | Diretta Live | Strootman favorito su Cristante

Dopo l'antipasto di sabato, con la domenica arriva il resto della giornata della prima giornata di Serie A 2018/19. Alle 18, infatti, si gioca l'anticipo della domenica: Torino-Roma. Potrete seguire la partita dei giallorossi e dei granata in diretta sulle pagine di Leggo.it. Infatti potrete seguire sul nostro sito la cronaca di Torino-Roma in diretta, con aggiornamenti minuto dopo minuto, rimanendo informati sulle notizie più importanti, sul risultato, sui gol e su ammonizioni ed espulsioni.



> SEGUI LA DIRETTA DI TORINO-ROMA







TORINO-ROMA I LINK UTILI

Nella conferenza stampa di sabato i due tecnici non fornendo notizie precis sulle formazioni, hanno lasciato trapelare qualche indizio. Nella Roma, per esempio, ci sarà il debutto di Olsen tra i pali, mentre sulla fascia destra c'è un ballottaggio tra Under, in ripresa, ed El Shaarawy; se il turco dovesse scendere in campo, il faraone troverebb spazio a sinistra, con Kluivert che si accomoderebbe in panchina. A centrocampo Strootman favorito su Cristante per un posto da titolare.(3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meité, Berenguer; Iago Falque, Belotti.(4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pastore, De Rossi, Strootman; Ünder, Dzeko, El Shaarawy.Sulle pagine di Leggo troverai aggiornato tempestivamente ildi

© RIPRODUZIONE RISERVATA