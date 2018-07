Torino-Nizza 1-0, Belotti firma il successo granata

Un gol di capitan Belotti permette al Torino di vincere 1-0 contro il Nizza, formazione di Ligue 1 allenata da una vecchia conoscenza del calcio italiano come Patrick Vieira, e di proseguire imbattuto la preparazione estiva. L'attaccante decide l'amichevole internazionale al Mocagatta di Alessandria con un gol di testa al 10' del primo tempo, dopo che sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Iago Falque aveva già colpito la traversa. A poche settimane dalle prime partite ufficiali, un risultato che fa morale, anche se il Nizza, una traversa di Herelle e un'altra da Cyprien, avrebbe meritato qualcosa di più. La strada sembra quella giusta, anche se c'è ancora molto lavoro da fare. Sul campo, come sul mercato: sulla sinistra Berenguer non ha convinto del tutto, come il neo acquisto Meitè a centrocampo. Gli infortuni di Lyanco e Bonifazi in difesa, che si è pure disimpegnata bene nonostante le assenze, richiedono un intervento. Acquisti subordinati, però, alle cessioni, perché prima bisogna sfoltire la rosa. Tra i partenti, e proprio con destinazione Nizza, sembra esserci Niang, oggi neppure in panchina. L'attaccante è stato protagonista di un siparietto sui social con Balotelli, l'asso del Nizza oggi assente perché sul mercato. «Fra, esci dal campo, arrivo io...», ha scritto l'attaccante granata su Instagram, commentando un video di Balotelli che si allena con la maglia del Nizza. Uno scherzo social tra due giocatori che si conoscono molto bene o un intrigo di mercato? Qualcosa si saprà nei prossimi giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA