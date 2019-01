L'Inter cade a Torino: decide un gol di Izzo

TORINO – L’Inter cade ancora al Grande Torino. L’anno scorso fu Ljajic a segnare la rete decisiva, stavolta l’uomo partita è Izzo che rilancia le ambizioni europee granata e affonda un’Inter con poche idee e poco cuore, ancora al 3° posto in classifica ma a 8 punti da un Napoli sempre più lontano. Spalletti prova a sorprendere Mazzarri col 3-5-2 e la coppia d’attacco Lautaro Martinez – Icardi, ma dopo 20 minuti di fuoco l’Inter si spegne e il Toro conquista metri e fiducia. I granata dominano a centrocampo, Rincon non perde un duello, e a poco a poco si avvicinano ad Handanovic. Mezz’ora di equilibrio, spezzato all’improvviso da una capocciata prepotente di Izzo che sovrasta D’Ambrosio e sorprende Handanovic per il vantaggio granata.Vantaggio non casuale di un Toro che l’ha costruito metro su metro e soprattutto riesce a difenderlo fino alla fine, con organizzazione, personalità e la grinta del General Rincon. Spalletti cambia, passa a quattro con Nainggolan per Miranda, ma i nerazzurri non girano. Manca l’imprevedibilità di Perisic nel motore, in panchina a molto vicino allo United. L’emblema della partita interista è l’ingresso di Politano, rispedito negli spogliatoi da Maresca – rosso diretto per insulti – dopo un quarto d’ora, con l’uomo in meno le speranze dei nerazzurri naufragano mentre per il Toro questa potrebbe essere la partita della svolta: Belotti e compagni sono a 5 punti dal quarto posto in classifica, notte fonda per l’Inter: un solo punto e nessun gol segnato nel 2019, amarissimo il ritorno a Torino di Beppe Marotta.



