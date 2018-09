Il derby della capitale arriva in Champions: il tifoso della lazio "infiltrato" nella curva del Real. La foto

di Marco Esposito

Il derby Roma-Lazio non si interrompe mai. Neanche in Europa, neanche durante la pausa di campionato. Underby permanente quello capitolino. Se ne parla con il barista mentre prendiamo un caffè, al supermercato mentre scambiamo due chiacchiere con la cassiera, dal barbiere mentre ci tagliamo i capelli. Sempre Roma e Lazio. E' una città nel pallone Roma, ed è una cosa abbastanza risaputa. E questo derby ogni tanto sfocia in gustosissimi siparietti. Molti di voi ricorderanno che lo scorso anno alcuni tifosi della Lazio andarono fino ad Anfield per consegnare una maglietta della Lazio all'allenatore dei Reds Klopp. Ieri, al Santiago Bernabeu, arrivava la Roma e - come potete vedere dalla foto - in mezzo ai tifosi madridisti tutti vestiti di bianco spicca la figura di un ragazzo con la maglietta della Lazio.







Un tifoso della Lazio in vacanza a Madrid che era andato a "gufare" in diretta gli odiati cugini o un tifoso del Real che si è presentato allo stadio per la partita contro la Roma indossando la maglietta della Lazio come "sfottò" nei confronti dei tifosi giallorossi? Difficile dirlo. Di sicuro c'è il fatto che il l'eterno derby della Capitale ha travalicato non solo i confini del raccordo anulare, ma anche quelli del Bel Paese

© RIPRODUZIONE RISERVATA