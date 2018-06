Parigi, oggi il gran giorno di Cecchinato nei quarti con Djokovic

di Marco Lobasso

La rimonta si ferma sul più bello. Fabio Fognini dopo quasi 4 ore di gioco cede al quinto set contro Marian Cilic e dice addio al Roland Garros, alla soglia degli ottavi di finale (6-4, 6-1, 3-6, 6-7, 6-3). Da 2-0 a 2-2 contro il numero 3 del mondo: Fabio infiamma Parigi e nella quinta partita sale fino a 3-2 prima di arrendersi al croato comunque fortissimo. Ne esce fuori un match bellissimo, forse il più bello del torneo, con l’italiano che perde con onore e che da lunedì prossimo tornerà nei primi 15 del mondo. Un numero che addolcisce il rammarico e che proietta Fabio verso quei top ten che fin qui è stato il sogno mai realizzato.

«Non ho rimpianti - spiega Fognini in conferenza stampa - e vado via da Parigi molto sereno. Sono stato sotto due set, ma ero molto tranquillo, sapevo che sarei potuto tornare in partita da un momento all’altro. L’unico rammarico è quel game del quinto set; se fossi salito 4-3 forse avrei potuto vincere. Ma quel game ha distrutto tutti i miei piani. Peccato, ma sono consapevole di aver giocato bene e all’altezza del numero 3 del mondo».

Oggi è il giorno di Marco Cecchinato. Per dimenticare la delusione di Fognini l’Italia del tennis si butta tutta nelle braccia del Ceck. Si gioca sul Suzanne Lenglen, secondo match dalle ore 14 (diretta su Eurosport). Un italiano non vola in semifinale agli Open di Francia da 40 anni (ci riuscì Barazzutti nel 1978 che perse da Borg, però, 6-0 6-1 6-0). Numeri impietosi che non impediscono agli appassionati di sognare. Novak Djokovic sulla carta è avversario impossibile, ex numero 1 del mondo e vincitore di 12 tornei del Grande Slam. Ma nel 2018 è appena 22 e non è più imbattibile. Cecchinato avrà le sue chances, e non dovrà pensare a quello che sta accadendo qui a Parigi. Sono occasioni che passano una sola volta nella carriera. Sembra la storia del brasiliano Gustavo Kuerten, fatte le debite differenze (come scrive la Fit nel proprio sito web). Guga vinse Parigi nel 1997 da perfetto sconosciuto e da numero 66 del mondo. Cecchinato prima di Parigi era ugualmente sconosciuto e numero 72 del mondo. E ha già battuto il numero 11 e numero 9. Perché non sognare?

Intanto, gli Open di Francia vanno avanti. Mentre Rafa Nadal arriva ai quarti vincendo il match Atp numero 600, nel torneo femminile salta l’atteso match degli ottavi tra Serena Williams e Maria Sharapova. Serena rinuncia a scendere in campo per un problema ai muscoli addominali. E adesso la russa, nei quarti, diventa la beniamina del pubblico parigino.

