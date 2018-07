Svezia-Inghilterra, l'incredibile scommessa tra Ibrahimovic e Beckham

Una scommessa social decisamente insolita, quella concordata da Zlatan Ibrahimovic e David Beckham prima della gara di ieri sera tra Svezia e Inghilterra, valida per i quarti di finale dei Mondiali 2018 in Russia. I due, che hanno giocato insieme nel Paris Saint-Germain, sono ottimi amici e 'Ibra' ha deciso di lanciare una scommessa su Instagram.



«Ciao David, se l'Inghilterra dovesse battere la Svezia ti pagherò una cena in qualsiasi posto del mondo, ma se dovessimo vincere noi, mi comprerai tutto ciò che voglio da Ikea», aveva proposto quasi scherzosamente l'attaccante svedese, da poco giunto negli Stati Uniti per concludere la carriera con i Los Angeles Galaxy.







La risposta di Beckham, però, non si è fatta attendere: «Se la Svezia dovesse vincere, ti porterò personalmente qualche prodotto Ikea per la tua nuova casa a Los Angeles, ma se vinciamo noi, ti voglio come spettatore di un match della nazionale a Wembley e dovrai indossare la maglia dell'Inghilterra e mangiare fish & chips durante l'intervallo».







Alla fine, gli uomini di Southgate hanno avuto la meglio, accedendo in semifinale grazie ai gol di Maguire e Dele Alli. Zlatan, quindi, dovrà pagare pegno e indossare la maglia dei 'Tre Leoni', come ricordato puntualmente da Beckham al termine della partita, in una storia su Instagram. Intanto, però, il grande assente della Svezia ai Mondiali ha reso onore ai suoi ex compagni di nazionale: «Ogni giocatore è stato da Pallone d'Oro. Quello che avete fatto sarà ricordato per sempre, grazie per lo spettacolo».



Every player should get a golden ball in Sweden. What they did will be remembered forever. Thank you for the show pic.twitter.com/VsoaUY6W99 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 7 luglio 2018

