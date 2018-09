Sputo a Di Francesco, quattro turni a Douglas Costa

ll giudice sportivo della Serie A ha squalificato per quattro giornate il giocatore della Juventus Douglas Costa per lo sputo a Di Francesco nel finale della gara con il Sassuolo. Il giudice sportivo ha comminato i quattro turni di stop e ammonizione «per comportamento non regolamentare in campo (seconda sanzione); per avere, al 48° del secondo tempo, a giuoco fermo, attinto in viso con uno sputo un calciatore avversario; infrazione rilevata dal Var».



Di Francesco furioso: «Nessuna frase razzista, chiedo rispetto»



Il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea ha squalificato anche per tre giornate il giocatore del Bologna, Erick Pulgar «per avere, al 52' del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con violenza un calciatore avversario ad una gamba». Una giornata di squalifica è stata poi inflitta, con la prova tv, all'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini per aver pronunciato espressione blasfema al 9' del secondo tempo. Gasperini, dopo la segnatura di un gol da parte della squadra avversaria veniva «inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva espressione blasfema, individuabile dal labiale senza margini di ragionevole dubbio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA