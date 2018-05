â€‹Spalletti: «Sconfitta che pesa ma l'Inter ha fatto bene». Giocatori in lacrime

Lacrime e qualche fischio, poi gli applausi della Curva Nord: l'Inter esce sconfitta dalla sfida con il Sassuolo a San Siro e il sogno Champions League è sempre più lontano. Così, al fischio finale, i giocatori nerazzurri si sono lasciati andare allo sconforto. Skriniar, Cancelo, Icardi e Rafinha, tra gli altri, si sono accasciati sul terreno di gioco, con le lacrime che non sono mancate sui volti di alcuni calciatori interisti. Dagli spalti, dopo qualche fischio, sono arrivati gli applausi da parte dei tifosi nerazzurri, che hanno comunque voluto rendere omaggio alla squadra nonostante il ko che potrebbe voler dire addio alla Champions. Non è mancato, tuttavia, il nervosismo, con Perisic protagonista di un battibecco a fine gara con un tifoso.



«Da un punto di vista fisico non siamo andati in difficoltà ma non siamo stati bravi a incastrarci sulle loro palle recuperate. Verticalizzavano subito su Politano e Berardi e non riuscivamo a recuperare velocemente». Ai microfoni di Premium Sport, l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletta prova a spiegare la debacle nerazzurra a San Siro contro il Sassuolo: «Lì abbiamo sprecato molte energie, nel cercare di abbassare la squadra. Nella ripresa ci siamo messi meglio tatticamente ma dopo il loro secondo gol abbiamo perso un po' di equilibrio e siamo stati disordinati. Alla fine è venuto questo risultato che anche figlio dei nostri errori, perché le occasioni le abbiamo avute, molte più di loro». Come giudica la stagione senza Champions?« Meno bene rispetto a quello che ho detto ieri. Questa sconfitta pesa molto ma la squadra ha fatto bene. I giocatori erano distrutti nello spogliatoio, ci tenevano moltissimo e hanno dato tutto. Abbiamo fatto benissimo sotto il profilo del cuore». «Il Sassuolo - aggiunge Spalletti - ha fatto quello che doveva fare e gli facciamo i complimenti per aver vinto una gara difficile e importante, anche per il blasone. Sono venuti a giocarsi questa gara in un'ottima condizione mentale perché erano già salvi ma a parte rimanere qualche volta di troppo per terra, hanno fatto quello che dovevano fare. Siamo andati sotto ma avevamo tutto il tempo di riprenderci la partita». Gli errori di Icardi sotto porta? «Nel calcio non è mai colpa di un solo giocatore - continua Spalletti - c'è stata anche un pò di casualità i quello che ci è successo. Abbiamo fatto un pò di confusione anche se le occasioni per ribaltare il match le abbiamo avute. Consigli è un portiere di assoluto valore e stasera ha fatto vedere le qualità che ha. Se guarderò Crotone-Lazio? Devo viaggiare domani, perché ho un evento benefico a Firenze. Ci tengo molto e sarò lì».



