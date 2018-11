Spalletti non si fida: «Attenzione all'Atalanta, vale l'alta classifica»

di Salvatore Riggio

A Bergamo per l’ottava vittoria di fila in campionato per tenere la scia della Juventus. «Non mi fido dell’Atalanta, vale l’alta classifica».



Turnover. «Chi ha bisogno di riposarsi? Sicuramente quelli che hanno giocato di più. Brozovic come minutaggio e come extra che ci mette personalmente nelle partite per corsa e qualità, i numeri dicono che è quello che ha fatto più strada. Borja Valero ha fatto un pezzo di partita con una qualità veramente importante come corsa e presenza, ma è stata ridotta nei minuti per cui è completamente a posto».



Nainggolan. «Radja ha tentato di fare quello a cui ci ha abituato. Si è messo a disposizione e ha fatto anche bene per quelle che erano le sue possibilità, ma è chiaro che è tornato un pochettino indietro per quanto riguarda la sua condizione. Penso che per lui sia difficile poter essere della partita, ma va apprezzato il suo volerci essere e la disponibilità».



Atalanta. «Il coefficiente di difficoltà? Se è dieci, dico dieci. Può essere anche il massimo se noi non consideriamo che l’ultima partita della sosta è quella di domani, non è stata quella di martedì. Questo spesso succede nella testa dei calciatori e farsi ritrovare nella condizione mentale di valutare la prossima partita un’estensione della Champions è fondamentale perché gli si portano davanti i numeri che ha l'Atalanta. Soltanto il fatto che non sia tra le primissime in classifica come nome non la fa essere lì, ma se si considerano i numeri che si porta dietro ci troviamo una squadra di alta classifica».



Gasperini. «Fa bene al mondo del calcio. Influisce a renderlo più bello e moderno. Non c’è da falsare nulla, ai giocatori si presenta quel che troveremo domani».



Mourinho. «Ha detto che a freddo non lo rifarebbe. Questo ci trova tutti d’accordo nei commenti, però poi ci sono pressioni emotive soprattutto in determinate partite che vanno a sommarsi e il rischio di cadere in qualche piccola reazione c’è. Io faccio quel lavoro e lo so bene. Penso che finché si resta su fatti di questo livello faccia parte tutto dello spettacolo. Se poi vai a stuzzicare un leone, il leone ruggisce».



Sistema di gioco. «Per quanto riguarda il centrocampo, si possono usare benissimo sia il 4-3-3 sia il 4-2-3-1. Ci si trova entrambe le soluzioni in qualsiasi impostazione si inizi. Fa la differenza se una squadra avversaria ha un play che detta i tempi alla partita, allora bisogna dargli un occhio in più per dargli meno spazio, ma deve essere un po’ di tutti».



Striscia positiva. «È quello che dovevamo fare dopo la partenza. Il nostro deve essere un campionato di quel livello, se poi per un periodo te la prendi comoda è chiaro che per un altro periodo devi andare più forte. Per me non c'è alcuna novità, mi aspettavo questa reazione, anche se poi queste strisce di buoni risultati riempiono un po’ il serbatoio di convinzione e buone cose».



Juventus. «Secondo me sono i più forti di tutti e probabilmente vinceranno il campionato, però ci sono squadre e difficoltà durante lo scorrimento di un campionato come quello italiano che possono minare queste certezze o qualità. Per cui tutte le altre squadre dovranno essere impeccabili e dovranno cercare di fare l’impossibile. A volte si è verificato anche l’impossibile e spesso ci hanno messo mano le persone, la convinzione di poter cambiare un momento o un percorso in base a questa forza, al fatto di crederci e non mollare fino in fondo. Al fatto di non darla mai vinta anche dopo il triplice fischio».

