Spal, ufficiale l'arrivo dall'Atalanta di Petagna: contratto di cinque anni

Andrea Petagna è ufficialmente un nuovo attaccante della Spal. Il centravanti lascia l'Atalanta dopo due campionati, 63 partite e nove reti complessive, e firma un quinquennale con i biancazzurri da 1,3 milioni di euro a stagione. La società estense ha definito l'accordo con i bergamaschi sulla base di un prestito oneroso di due milioni di euro e riscatto obbligatorio a 12 milioni a fine stagione in caso di permanenza in Serie A. Andrea è il nipote di Francesco Petagna, storico allenatore biancazzurro del presidentissimo Paolo Mazza: a Ferrara sedette sulla panchina spallina per cinque stagioni consecutive, di cui tre in Serie A, tra il 1964 e il 1969.Poi tornò nel campionato di Serie B 1975/76.



Petagna è stato ceduto alla Spal in prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di salvezza, anche se la formula usata dal sito nerazzurro è «diritto di opzione». Il 22enne attaccante triestino lascia i nerazzurri dopo due stagioni da 11 reti in 75 partite, comprese le 2 in 8 match nella scorsa Europa League. Il mancino cresciuto nel Milan aveva abbandonato martedì in mattinata il ritiro dei bergamaschi. In una nota, l'Atalanta «ringrazia Andrea per l'impegno e il prezioso contributo offerti in questi due anni per il raggiungimento di obiettivi importanti, come la qualificazione a una competizione europea per due stagioni consecutive».

