Roma-Spal: dalle 15 Live Out Schick De Rossi, Perotti e Kolarov

Roma e SPAL si affrontano questo pomeriggio all'Olimpico in apertura di programma della 9a giornata di Serie A. I giallorossi, dopo la sconfitta di Bologna, in campionato hanno inanellato 3 vittorie consecutive con 9 gol fatti ed 1 solo subito, mentre la SPAL dopo un avvio più che brillante, è incappata in 4 sconfitte consecutive a Firenze, in casa col Sassuolo, sul campo della Sampdoria ed infine due settimane fa al Paolo Mazza per mano dell'Inter di Mauro Icardi.



Nella scorsa stagione all'Olimpico è stato 3-1 per la i padroni di casa grazie a Dzeko, Strootman e Lorenzo Pellegrini, con gol della bandiera di Viviani per gli ospiti; l'unica vittoria della SPAL all'Olimpico è invece di ben 53 anni fa grazie alle reti di Muzzio e Massei.

