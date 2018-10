L'Inter vince anche contro la Spal: Icardi ancora decisivo

Tantissima fatica per l’Inter, che vince in casa della Spal (1-2) grazie alla doppietta di Icardi, ma rischia tantissimo. Meriti alla squadra di Leonardo Semplici, brava a lottare su tutti i palloni e a non intimidirsi davanti ai nerazzurri. Icardi è l’eroe del match con la doppietta decisiva, la prima stagione. L’argentino sblocca il risultato al14’ su assist di Vrsaljko e al 16’ Handanovic respinge un colpo di testa di Petagna. Al 18’ i padroni di casa potrebbero già pareggiare con un rigore di Antenucci. L’attaccante dei ferraresi si presenta sul dischetto, per fallo di Miranda su Felipe, e calcia sul fondo. Una bruttissima esecuzione che salva l’Inter. Handanovic poi para su Felipe e Valoti, anche se qualche minuto prima Keita aveva mandato all’aria la possibilità di raddoppiare servendo troppo tardi Icardi. Nella ripresa la Spal continua a correre e ripartire e al 27’ pareggia grazie al neoentrato Paloschi, cresciuto nelle giovanili del Milan. Ma l’Inter dimostra ancora di non arrendersi mai e al 3’ raddoppia con Icardi ben imbeccato da Perisic. Per Luciano Spalletti è la sesta vittoria di fila tra Champions e campionato.



SPAL: Gomis; Cionek, Djourou, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Valoti, Fares; Petagna, Antenucci

INTER: Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, Miranda, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Keita, Nainggolan, Perisic; Icardi

