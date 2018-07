Spagna, Hierro si dimette e lascia la Federcalcio: ecco chi potrebbe sostituirlo

La notizia era nell'aria dopo il flop ai Mondiali 2018, con l'eliminazione ai rigori negli ottavi di finale contro i padroni di casa della Russia. Ora, però, è ufficiale: Fernando Hierro si è dimesso da commissario tecnico della Spagna, ma ha deciso anche di lasciare il precedente incarico con la Rfef, la Federcalcio del paese iberico.



L'ex difensore del Real Madrid, infatti, dal novembre 2017 era responsabile dell'area tecnica della federazione spagnola e, dopo il polemico esonero di Julen Lopetegui, 'reo' di aver negoziato con il Real Madrid all'insaputa di Luis Rubiales, aveva accettato, a due giorni dal debutto, di guidare la nazionale ai Mondiali. Hierro, che ha ricevuto diverse critiche per la fallimentare gestione in Russia, è apparso decisamente risentito e per questo ha deciso non solo di dimettersi da ct, ma di lasciare anche l'incarico precedente, già ricoperto anche nel periodo compreso tra il 2007 e il 2011, quando la Spagna riuscì a conquistare l'Europeo e il Mondiale.



Domani la Federcalcio spagnola si riunirà per fare il punto della situazione alla luce della delusione mondiale, ma soprattutto si discuterà del possibile sostituto di Hierro. Secondo 20minutos.es, come responsabile dell'area tecnica il favorito è senza dubbio Carlos Marchena, 39enne ex difensore che ha militato a lungo nel Valencia. Ci sono più dubbi, invece, sul possibile nuovo selezionatore: ad ogni modo, in molti ritengono che il prossimo ct spagnolo possa essere Luis Enrique.

