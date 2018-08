â€‹Spagna, As: Modric ha deciso di rimanere al Real Madrid

«Se Queda», ovvero «Rimane». Così titola l'edizione online di 'AS', quotidiano sportivo di Madrid, a proposito del tormentone Modric. Secondo il giornale, il giocatore avrebbe già comunicato al proprio entourage la volontà di rimanere al Real, visto che il club ha deciso di riconoscergli la bontà di quanto ha fatto in questi anni sul campo. In altre parole, significa che a Modric verrà praticamente raddoppiato l'attuale ingaggio di 6.5 milioni all'anno che, a livello di cifre, non lo collocava fra i top player della squadra campione del mondo, che sono Bale e Sergio Ramos (11 milioni a testa) e Benzema e Kroos (8.5). Modric, stando a quanto scrive 'AS' diventerà quindi il giocatore più pagato del Real. Anche la famiglia del calciatore avrebbe espresso il desiderio di rimanere in Spagna.



Ivan Perisic chiama Luka Modric all'Inter. L'attaccante nerazzurro ha postato sul proprio account instagram una foto insieme ai due compagni croati Brozovic e Vrsaljko, lanciando però anche un indizio di mercato. «Chi manca?», si chiede l'attaccante: la risposta è Luka Modric, obiettivo dell'Inter, taggato dallo stesso Perisic nella foto insieme ai compagni di nazionale. Un chiaro messaggio verso il campione croato, che sta trattando per lasciare il Real Madrid e sbarcare all'Inter. E lo stesso Modric ha messo la propria approvazione al messaggio, con un like sul post.



