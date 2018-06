Sossio Aruta realizza il suo sogno, debutto in Europa League a 47 anni: «Ora la Serie A»

«Ora manca quel minuto in Serie A, poi...». S'è fatto conoscere al grande pubblico per la partecipazione al reality calcistico di Mediaset «Campioni» e (soprattutto) al trono over di Uomini & Donne, ma in realtà Sossio Aruta è ben conosciuto tra gli appassionati del calcio minore. L'attaccante stabiese classe 1970 non ha alcuna intenzione di attaccare le scarpette al chiodo e, dopo la lunga trafila della sua carriera, ha raggiunto un nuovo traguardo nelle ultime ore.



Sossio Aruta contro le critiche: «Sposato e poi tradito. Non penso solo al sesso»



Chiara Carcone e Sossio Aruta: «Mai un uomo come lui, parole inopportune e offensive»







Tornato a giocare con la maglia del Tre Fiori, Aruta ha fatto il suo esordio ufficiale in Europa League a 47 anni suonati, subentrando a al posto di Vassallo negli ultimi minuti di gioco. Non si tratta però di un esordio assoluto in una competizione continentale visto che lo stabiese era sceso in campo nel 2010 sempre con la squadra sammarinese per disputare il preliminare di Champions League.







Una serata da ricordare per Aruta e il Tre Fiori. La squadra di San Marino ha infatti sconfitto per 3-0 i gallesi del Bala Town grazie alle reti di Miley, Procacci e Vassallo, arrivate tutte nel primo tempo. Il ritorno del preliminare è in programma giovedì 5 luglio per Aruta e compagni.



Ma i suoi obiettivi non si fermano qui. In un post su Instagram pensa già al prossimo passo: la Serie A. «48 anni dopo IL DEBUTTO IN CHAMPIONS , ORA IN EUROPA LEAGUE...VINTO 3 A 0 GRANDE PRESTAZIONE E COMPLIMENTI RAGAZZI...🤗🤗🤗..ORA MANCA QUEL MINUTO IN SERIE A....E POI...GAME OVER❤❤❤».E infine si toglie il lusso di prendere in giro i giocatori del Milan. «​Pero' io ZERO...euro in banca🤗🤗🤗🤗.. LORO TANTI TANTI.....MILIONI🤣🤣🤣🤣 IN BANCAAAA...PICCOLA DIFFERENZA😊😊😊».

© RIPRODUZIONE RISERVATA