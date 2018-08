Ecco i sorteggi, tutti a caccia del Real. Il Liverpool declassato in terza fascia

di Alessandro Angeloni

Grimaldi Forum di Montecarlo, ore 18: ricomincia la Champions League. Si riparte dai sorteggi, in campo invece si va dal 18/19 settembre (primo turno) al 1 giugno 2019 a Madrid, Estadio Wanda Metropolitano (la finalissima). Ma le urne hanno già il sapore di erba d’Europa, specie dopo gli ultimi spareggi che hanno mandato il Liverpool in terza fascia (per “colpa” del Benfica che ha battuto il Paok ed è finito in prima) quindi pericolo pubblico per tutte e qualificato a sorpresa la Stella Rossa procurando le...

