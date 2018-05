Alex Ferguson in gravi condizioni: emorragia cerebrale per il mito del Mancheter United

Sir Alex Ferguson, manager pluridecorato del Manchester United, è stato operato d'urgenza per un'emorragia cerebrale. Lo fa sapere il club con una nota in cui si precisa che «l'operazione è andata bene, ma ora il nostro ex allenatore avrà bisogno di un periodo di cure intensive. La famiglia chiede il rispetto della privacy».



Sir Alex Ferguson ha 76 anni e ha lasciato la guida del Manchester United e il calcio giocato nel 2013 dopo 26 anni alla guida dei Red Devils con i quali ha vinto tutto il possibile: 13 Premier, 5 Coppe d'Inghilterra, 4 Coppe di Lega, 2 Champions League, 1 Coppa delle Coppe, 1 Mondiale per club, 1 Supercoppa Uefa, una Coppa Intercontinentale, 10 Community Shield. Numeri incredibili (all'inizio della carriera da allenatore, sulla panchina dell'Aberdeen, Ferguson ha vinto anche tre campionati di Scozia, quattro Coppe nazionali ed una Coppa di Lega) che raccontano di una storia unica nel panorama del calcio mondiale. È stato anche ct della nazionale scozzese, dal 16 ottobre 1985 al 13 giugno 1986. Al Mondiale di quell'anno la Scozia fu eliminata al primo turno.

