Italia-Olanda 1-1: apre Zaza, chiude Aké, ma la nuova Nazionale cresce

Finisce 1-1 la sfida dello Stadium di Torino tra l'Italia di Mancini e l'Olanda di Koeman. Dopo la vittoria con l'Arabia e il ko con la Francia, per il nuovo ct arriva dunque il primo pareggio firmato da Simone Zaza, che sblocca la gara nella ripresa, e dal giovane Aké, alla settima presenza con la nazionale oranje, che pareggia di testa a pochi minuti dalla fine. Azzurri nella ripresa in 10 per l'espulsione di Criscito.



Le formazioni

Italia (4-3-3): Perin; Zappacosta, Rugani, Romagnoli, Criscito; Cristante, Jorginho, Bonaventura; Verdi, Belotti, Insigne. Ct: Mancini



Olanda (5-3-2): Cillessen; Hateboer, De Ligt, Van Dijk, De Vrij, Blind; Vormer, De Roon, Wijnaldum; Babel, Depay. Ct: Koeman

