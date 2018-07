Simona Ventura e la curiosità su Ronaldo alla Juventus: «Moggi l'aveva convinto già nel 2002»

di Ida Di Grazia

L'interesse della Juventus per Cristiano Ronaldo non è solo recente , ma risale addirittura a sedici anni fa. A ricordare questo aneddoto è Simona Ventura attraverso il suo account Twitter, in cui posta una foto con il neo acquisto bianconero.



"Una chicca per voi twittaroli del cuore❣ - scrive la conduttrice - @cristiano era già della @juventusfc... Correva l’anno 2002 quando #LucianoMoggi lo convinse a vestire la maglia bianconera. Saltò tutto poiché #Salas rifiutò di trasferirsi in Portogallo. Ah il destino era scritto... #Cr7 #ronaldo".



Tutto vero, all'epoca Moggi aveva proposto circa 2,5 milioni più Marcelo Salas che alla Juve giocava poco, ma Salas rifiutò lo Sporting per andarsene al River Plate. E i dieci milioni richiesti furono considerati troppi dal club bianconero. Pochi mesi dopo fu il Manchester United a mettere le mani sul campione d'oro portoghese.



