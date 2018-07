Sheffield-Inter: diretta streaming | Comve seguirla in tv | Risultato live

SHEFFIELD UNITED-INTER DIRETTA STREAMING E TV

SHEFFIELD UNITED-INTERI IN DIRETTA STREAMING

Torna in campo l'Inter di Spalletti. Questa sera, martedì 24 luglio, alle ore 20.30, infatti, i nerazzurri in Inghilterra incontreranno lo Sheffield, giunto decimo in Permie lo scorso anno. I tanti tifosi interisti che vogliono seguire le prime sgambate dei nuovi beniamini potranno farlo sia, sia. Per gli uomini di Spalletti è una sorta di Test dopo la sconfitta dell'utlima amichevole giocata contro il Sion.I tifosi dell'Inter possono mettersi comodi in poltrona questa sera per seguire la partita contro lo Sheffield dei loro beniamini. Infatti,sia su InterTV Quindi se siete abbonati alla pay-tv satellitare, potrete vedere la nuova partita delgli uomni di Spalletti in diretta televisiva.I tifosi dell'Inter che sono in vacanza o comunque lontani da un televisore non devono perdersi d'animo. Infatti, anche per loro sarà possibile seguiresui canali social dell'Inter, come la pagina facebook ufficiale. E' quanto comunca la stessa società milanese sul proprio sito internet. Quindi sarà possibile seguire il ranche sui dispositivi mobile o sul Pc.

