Serie A, sui maxi schermi allo stadio le immagini della gara e del Var

La Lega calcio ha dato il via libera: allo stadio si potrà assistere sui maxi-schermi al replay delle immagini salienti della gara (gol, chiara occasione da gol, azione spettacolare) e, soprattutto, a quelle relative al Var, ma soltanto dopo la definitiva decisione dell’arbitro. Come avvenuto in occasione dell’ultimo Mondiale, il pubblico presente allo stadio avrà così l’occasione di rivedere le azioni controverse praticamente in tempo reale. «In caso di interruzione del gioco disposta dall’arbitro – si legge in una nota della Lega Serie A – per l’effettuazione di una revisione con l’ausilio del VAR e debitamente segnalata dallo stesso, la scritta “VAR” mostrata sul maxischermo dello stadio, le eventuali immagini così come trasmesse dalla produzione televisiva, solo dopo che l’arbitro avrà assunto le decisioni del caso e sempre a gioco fermo». Non potranno invece essere trasmesse azioni controverse relative a fuorigioco e falli. Le immagini potranno essere trasmesse una sola volta e mai in

