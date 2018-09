Cinquanta anni fa la prima panchina e i primi numeri 13 della serie A

di Marco Lobasso

E all’improvviso nel mondo del calcio comparve il panchinaro. Il 29 settembre 1968, 50 anni proprio oggi, la serie A scopriva il ruolo del giocatore numero 13. Fino a quel giorno esisteva solo il portiere di riserva, che poteva entrare in campo solo in caso di infortunio del titolare, e le panchine erano desolatamente vuote. Quella domenica del ‘68, invece, sugli 8 campi della serie A comparve il tredicesimo giocatore che andò a sedersi al fianco dell’allenatore. Non era mai accaduto. Il primo passo verso un’evoluzione che ha portato all’attuale ipertrofica panchina di dodici giocatori. In cinquant’anni è cambiato il mondo e, naturalmente, anche il calcio italiano. Quel giorno, sedici giocatori dei sedici club di allora indossarono per la prima volta la maglietta col 13. Sembrava una stranezza, eppure, da quel giorno, ne sono passati di calciatori famosi con quel numero sulle spalle, che hanno cambiato partite in pochi minuti, a volte anche nel recupero. Da Altafini “core ingrato” che entrava nel secondo tempo e segnava alla sua ex squadra del Napoli nel 1975, fino al 2016, citando solo i casi storici, a Francesco Totti che entrava nel finale di Roma-Torino firmando 2 reti e la vittoria giallorossa.

Tra i numeri 13 che 50 anni fa andarono a sedersi in panchina per la prima volta c’era Claudio Sala, allora ventenne del Napoli, poi diventato Poeta del gol, campione d’Italia col Torino e ala destra della Nazionale.

«Mi scaldai a lungo perché me lo chiese il tecnico Chiappella. Ero impaurito dagli ottantamila del San Paolo, giocavamo contro il Verona. Alla fine entrai ed esordii in A. Mi sentivo strano con quel 13 addosso, però andò bene. Oggi sono troppi i 12 giocatori in panchina, costringono a costi altissimi i club e aumentano le differenze tecniche e le possibilità tra big e provinciali. Diciamo la verità, ne basterebbero sei-sette, magari con qualche italiano in più da far esordire».

