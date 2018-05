Sean Cox, gli ultimi aggiornamenti: ecco come sta il tifoso ferito prima di Liverpool-Roma

di Enrico Chillè

Notizie non positive per quanto riguarda Sean Cox, il tifoso irlandese in coma dopo gli scontri di Anfield Road nel pre-partita di Liverpool-Roma, la semifinale d'andata di Champions League disputata il 24 aprile scorso.



La famiglia di Sean Cox ringrazia: «Da Liverpool e Roma travolgente solidarietà»



L'Inghilterra non scherza: i due tifosi romanisti resteranno in carcere fino al processo fissato per l'8 ottobre







Come riporta infatti l'Irish Mirror, Sean Cox ha lasciato il Walton Neurological Centre di Liverpool ed è stato trasferito in patria, a Dublino. Le condizioni, però, restano critiche e negli ultimi tempi non sono stati registrati miglioramenti. La famiglia, però, non si perde d'animo. La moglie Martina ha dichiarato: «Restiamo ottimisti, siamo certi che prima o poi Sean starà meglio. Vogliamo ringraziare tutti i tifosi che hanno contribuito ad aiutarci con un sostegno economico e con la loro vicinanza».



Per sostenere le ingenti spese mediche di Sean Cox, infatti, sono stati raccolti oltre 90mila euro. Intanto, i due tifosi della Roma arrestati per gli scontri di Anfield, Filippo Lombardi e Daniele Sciusco, resteranno nel carcere di Preston fino all'inizio del processo a loro carico, fissato per il prossimo 8 ottobre. Oggi, tra l'altro, è il giorno della sentenza dell'Uefa che dovrà emettere le proprie sanzioni disciplinari in merito ai disordini scoppiati sotto la Kop, la curva dei tifosi del Liverpool.



