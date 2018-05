Sassuolo-Roma alle 20.45 La Diretta In avanti Schick, Dzeko e Perotti

Il Sassuolo in campo per chiudere bene una stagione travagliata, nella quale ad un certo punto gli emiliani hanno dovuto guardarsi dietro e considerare quanti punti avessero di vantaggio sulla terzultima, la Roma per conservare un prestigioso terzo posto finale dagli assalti della Lazio, impegnata nel big match dell'Olimpico con l'Inter. Non sarà dunque una scampagnata pre vacanziera quella che va in scena oggi al Mapei stadium, ma una partita vera con obiettivi concreti da entrambe le parti.



LE FORMAZIONI

SASSUOLO: -

ROMA: Skorupski; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Pellegrini, Gonalons, Strootman; Schick, Dzeko, Perotti

