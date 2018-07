Chelsea, il Maestro Sarri al primo giorno di scuola

di Marco Lobasso

L’ex bancario che oggi tutti chiamano maestro ha chiarito subito: «La Premier League è meglio della serie A». Si è presentato così ai tifosi del Chelsea Maurizio Sarri, con una dichiarazione d’amore che non ammette contraddittorio. L’ex tecnico del Napoli ieri ha iniziato ufficialmente la sua avventura a Londra. Ha esordito con qualche parola in inglese e con un look elegantissimo, giacca e cravatta scura. Inevitabile pensarlo neanche due mesi fa sulla panchina del Napoli, in tuta e sigaretta in bocca. Tutta un’altra storia e qualcuno ha già ipotizzato che il nuovo Sarri all’inglese rappresenta uno sgarbo, una risposta ironica al suo ex presidente Aurelio De Laurentiis. «Con lui non ci siamo capiti. Anzi, i miei silenzi non li ha capiti. Abbiamo sbagliato entrambi, magari ci chiariremo con il tempo».

Napoli già dimenticato, quindi, anche se un po’ di amarezza rimane. Sarri è il sesto allenatore italiano al Chelsea e arriva dopo un grande coach come Conte. «Il suo buon lavoro servirà, ma il mio obiettivo è trasmettere alla squadra la mia filosofia di calcio». Il suo chiodo fisso è il bel gioco. Ma con lo spettacolo si vince davvero? «Qualche volta sì, qualche volta no. Ma ho sempre voglia di divertirmi con il pallone e di far divertire i miei tifosi», risponde in inglese Sarri, anche se sa bene che il patron Abramovich lo adora ma non ha molta voglia di attendere per vincere e negli ultimi anni ha esonerato tecnici con una certa facilità.

Dall’Italia dovrebbero arrivare due giocatori molto graditi al tecnico ex Napoli, il suo vecchio pupillo Higuain e il difensore Rugani, rinforzi importanti che si aggiungono a un organico già stellare. «Difficile rinforzare il Chelsea ma con un paio di innesti saremo perfetti». Intanto, dal suo Napoli arriva Jorginho, il metronomo di centrocampo. E poi c’è Hazard, se non si muoverà da Londra. «E’ tra i primi due-tre giocatori più forti d’Europa. Non sarò facile migliorarlo».

Al tecnico italiano gli ricordano che prima di lui ci sono stati sulla panchina fuoriclasse come lo Special One Mourinho, mentre appena 4 anni fa il toscano era ancora in serie B. «Non ho paura del passato e guardo avanti. Sarò felice se mi chiamerete tutti Maurizio. Io sono solo Maurizio». Poi torna sulla Premier League: «Qui ci sono i migliori giocatori, i migliori allenatori, un livello altissimo. Io non ho paura e mi piace rischiare. Il campionato qui è diverso tatticamente dalla Serie A; più duro e onestamente più difficile». Un torneo che gli è sempre piaciuto, visto che da mesi studia per bene la lingua inglese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA