Inter, la bandiera Sandro Mazzola: «Contro la Lazio punto sulla belva Icardi»

di Marco Zorzo

Il Baffo è pronto a scommette sulla sua Inter. D’altronde, per chi ha il nerazzurro nel cuore e di questo club è stato una bandiera in campo per 17 anni (417 presenze e 116 reti), non può nutrire alcun dubbio: l’Inter passerà all’Olimpico e toglierà alla Lazio l’ultima poltrona utile per andare in Champions nella prossima stagione. Sandro Mazzola, 75 anni e non sentirli: «Beh, qualche acciacco ce l’ho, ma non mi posso lamentare...».

Mazzola, come finisce Lazio-Inter?

«Che domanda è? Vinciamo noi, naturalmente... Battuta a parte, credo che per l’Inter non sarà affatto facile. La Lazio gioca un bel calcio, ma se dovo puntare, scelgo l’X-2».

Cosa ne pensa del caso De Vrij?

«Resto del parere che l’olandese, ottimo difensore, è anche un grande professionista. Se dovesse giocare, darà il massimo per la causa laziale. Anzi, suggerisco a Simone Inzaghi di utilizarlo. Poi da lunedì sarà un’altra storia. E devo dire che l’Inter ha fatto un bel colpo in difesa».

Chi sarà decisivo per l’Inter?

«Quello lì davanti: Icardi, la belva. Dirò di più, Maurito avrebbe giocato anche nella mia Grande Inter».

Sponda Lazio: chi bisogna temere?

«Semplice, Ciro Immobile. Ha dei colpi da grande attaccante. Uno che ha mezzo pallone e può farti male in qualsiasi momento. C’è da capire se recupererà per domenica sera».

Quanto manca ai nerazzurri per fare il salto di qualità?

«I soliti maledetti 20 minuti, quelli, per esempio, che hanno mandato in tilt l’Inter col Sassuolo. Bisogna cancellarli l’anno prossimo se si vuole lottare per qualosa di importante».

Basterà solo questo ai nerazzurri per puntare allo scudetto?

«Non solo, almeno tre innesti di qualità, uno per reparto».

Spalletti?

«Mi piace, è tosto, uno da Inter».

Mazzola, suvvia, nemmeno il risultato di Lazio-Inter?

«Per carità: porta sfortuna. Lo tengo per me e non lo dico».

