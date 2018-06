San Marino vuole Bolt per la Champions

di Redazione Sport

Anche quest'estate una squadra di San Marino tenterà di qualificarsi per la Champions League. Si tratta del La Fiorita, team campione della Repubblica del Titano che giocherà il quadrangolare dal quale uscirà una squadra qualificata al primo turno preliminare della massima competizione europea. Come ogni anno, secondo quanto annuncia la società di San Marino suoi social, tornerà in campo con il La Fiorita (che un anno schierò anche l'ex romanista Aldair) il presidente dell'Assocalciatori Damiano Tommasi, che il La Fiorita tessera dal 2015 per gli impegni europei. Accanto a lui, con maglia personalizzata numero 2, il conduttore televisivo Alessandro Cattelan che quando è libero da impegni lavorativi gioca in Prima Categoria con il Derthona, club che gli ha garantito il transfer per l'avventura continentale. Ma la squadra del Titano sogna in grande perché il presidente Alan Gasperoni ha lanciato un appello su Twitter a Usain Bolt, desideroso di tentare l'avventura nel calcio dopo i provini nel Borussia Dortmund e nel norvegese Stromsgodset.

LA FORMULA

Il quadrangolare che qualificherà una squadra al primo turno preliminare della Champions League 2018-19 si giocherà a Gibilterra dal 26 al 29 giugno. La Fiorita affronterà i campioni locali del Lincoln Red Imps e poi, in caso di successo, la vincente dell'altra semifinale tra Santa Coloma (Andorra) e Drita (Kosovo). Nella peggiore delle ipotesi, il team di San Marino con Tommasi, Cattelan e, si spera, Bolt, disputerà successivamente il secondo turno preliminare di Europa League.

