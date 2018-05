Sampdoria-Napoli alle 20.45 La Diretta Sarri appeso a una speranza

La Sampdoria riceve il Napoli a Marassi nell'ultimo impegno casalingo del campionato 2017/2018 di fronte ai propri tifosi. I blucerchiati, che a tratti nel corso di questa stagione hanno messo in mostra davvero un bel calcio, non hanno praticamente più nulla da chiedere al campionato, mentre il Napoli, reduce dal brutto pareggio del San Paolo col Torino, va a Genova a giocarsi le (comunque pressochè nulle) chances di rimanere in lotta per lo scudetto.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI

SAMPDORIA: -

NAPOLI: -

© RIPRODUZIONE RISERVATA