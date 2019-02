Sampdoria, Ferrero: «Il club è un gioiello, non è in vendita»

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero smentisce le voci riguardanti una cordata intenzionata all'acquisto nella quale ci sarebbe anche l'ex bomber blucerchiato Vialli: «Ho letto anche io stamattina, ma la Samp non è in vendita, non a quelle cifre. È solo gente che vuole farsi pubblicità. Questo è un gioiello, tanto più che abbiamo preso anche lo stadio».



«Mercoledì mi farò un selfie a Milano - ha detto rispondendo alla domanda se la prossima settimana sarebbe andato a Londra - perché cosi vedrete che non sono andato a nessuna parte. E comunque - ha concluso - quando si vuol comprare una squadra lo si fa in silenzio. Niente chiacchiere, come ho fatto io quando ho preso la Sampdoria e non l'ha saputo nessuno fino al momento dell'annuncio».

