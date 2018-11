La bimba a Salah: «Fai gol, devo fare i compiti». Momo segna solo al 90' e si scusa su Twitter

Momo Salah, talento e simpatia. Il bomber del Liverpool e dell'Egitto è stato ancora decisivo, segnando al 90' la rete che ha permesso ieri alla sua Nazionale di battere 3-2 la Tunisia, staccando il pass per la prossima Coppa d'Africa. Ma non è questo che ha mostrato la creatività dell'ex attaccante della Roma, quanto, piuttosto, la vicenda social vissuta nelle ore successive al match. Le immagini tv, infatti, avevano mostrato una sua piccola tifosa che era andata allo stadio con una striscione significativo: «Salah, segna per favore! Devo andare a casa a finire i compiti». E Momo ha “risposto” all'appello, pur mettendoci qualche minuto di troppo. Così, dopo aver visto lo striscione della bimba al termine della partita, ha deciso di risponderle via Twitter. «Sono veramente dispiaciuto per averti mandato a casa troppo tardi, e anche per averti tenuta allo stadio fino all'ultimo minuto - ha scritto Salah - Spero che domani il tuo insegnante capisca la situazione!».



I really tried to let you go home early, and sorry to have kept you here until the last minute. I hope your teacher tomorrow understands the situation. 🤣