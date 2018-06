Russia 2018, con Mediaset più telespettatori di Brasile 2014

di Redazione Sport

E' il trionfo mondiale di Mediaset. Il bilancio delle prime 48 partite del campionato mondiale di calcio trasmesse su Canale 5, Italia 1, 20 e Mediaset Extra FIFA World Cup «è molto positivo con un seguito totale di 175 milioni di telespettatori»: Mediaset lo scrive in un comunicato sottolineando che si tratta di «oltre 20 milioni in più rispetto alla stessa fase di 'Brasile 2014' trasmessa da due diversi operatori, Rai più Sky». Durante il giorno la media è stata di 3 milioni 155mila spettatori con share 25.65% (29.34% sul target commerciale). Gli ascolti sono stati ancora maggiori nel prime time con sei milioni di spettatori e uno share 28.51% (32.9% sul target commerciale). La partita più seguita è stata Brasile-Svizzera con 7 milioni 461mila persone a guardarla e uno share del 36.3% (41.4% target commerciale). In diretta web le partite sono state viste da 15 milioni di spettatori, mentre la app Mediaset Mondiali FIFA 2018 è stata scaricata da 300 mila utenti. Gli ultimi 16 incontri saranno trasmessi tutti su Canale 5 (e su Mediaset Extra FIFA World Cup con il commento della Gialappàs Band) e tornerà in onda il programma post-partita «Balalaika - Verso la finale» a cui da domani sera «Tiki Taka Russia» (che ha registrato una media 1.814.000 spettatori) di Italia 1 passerà il testimone.

